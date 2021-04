Seoses valitsuse kehtestatud piirangutega on Kogo galerii (Tartu, Kastani 42) suletud, kuid erilahendusena näeb Holger Looduse isikunäitus «Taasluues neid vanu nõlvakuid» õuest! Abiks on teatribinokkel, põrandaplaan ja audiogiid, mille teksti koostas ja luges sisse kunstnik Holger Loodus. Galerii on valgustatud ööpäevaringselt igal nädalal kolmapäevast pühapäevani, väljas on desovahend ja juhised.