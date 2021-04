Viimasel ajal tehakse tihti juttu digipöördest. Selle põhjused on muidugi kõigile teada. ERSO võtab digipöördest osa ja on pannud käima oma televisiooni. See on põhimõtteliselt nagu Netflix, ainult «Breaking Badi» või «Better Call Sauli» asemel saab vaadata/kuulata, kuidas orkester mängib Beethovenit, Tüüri või Ester Mäge. Nüüd saab laisem inimene ka kontserdile minna. Rääkisin sel teemal pianisti ning ERSO maine- ja kommunikatsioonijuhi Kärt Ruubeliga.