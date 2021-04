STL tähistab võimlemisuuendaja Ernst Idla 120. sünniaastapäeva

Sõltumatu Tantsu Lava juht Triinu Aron: «Praegusel ajal, kus nii lastel kui täiskasvanutel tuleb veeta palju aega kodus ning enamasti mõne ekraani taga istudes, siis on lausa hädavajalik, et kasvõi natukenegi end püsti aetakse ja liigutatakse. Sõltumatu Tantsu Lava üheks peamiseks suunaks on pikka aega olnud erinevate liikumise töötubade pakkumine neile, kes soovivad avastada oma liikumise loomingulist potentsiaali või kes otsivad liikumisvõimalusi, kus kõrgus, kaugus ja täpsus pole enam prioriteedid. Peamine, et iga inimene tunneks ennast liikumises vabalt ja meie näeme oma rollina inimeste suunamist ja toetamist vabaks füüsiliseks eneseväljenduseks. Sellest mõttest ja pandeemiast põhjustatud liikumispiirangute olukorda arvesse võttes sündisid kõigile vabaks kasutuseks mõeldud liikumispausid, mis võiksid rikastada meie istuvaid töö- ja koolipäevasid arvutite taga.»