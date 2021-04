HÕFF avab juunis eriskummaliste filmide välikino

Kõik neli näidatavat linateost on pärit Ameerika žanrifilmide arhiivist (AGFA), mis kogub, säilitab, restaureerib ja levitab vanu exploitation- ja õudusfilme. Kokku on arhiivis üle 6000 haruldase filmi. «Me ei puhka enne, kui žanrifilmid valitsevad maailma,» kõlab AGFA tunnuslause.

Erilise maiuspalana jõuab Haapsalus publiku ette kõige haruldasemate ja kummalisemate õudusfilmide treilerite ja reklaamklippide kogumik «AGFA Horror Trailer Show» – arhiivi viimase aja populaarseim väljaanne, mis on juba leidnud tee paljude žanrifilmide festivalide kavva. «Kui te tahate näha midagi tõeliselt imelikku, ehmatavat ja rabavat, siis «AGFA Horror Trailer Show» on just teie jaoks mõeldud,» soovitab HÕFFi juht Helmut Jänes.