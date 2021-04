Elame ajal, mil nii meie füüsiline kui ka vaimne tervis on sattunud ohtu. Paljud on kaotanud lähedase või pidanud ise ränga haigusega võitlema. Hõimuklubi trio Iivari-Loik-Veski usub, et kirjandus ja muusika võivad lohutada ja ravida meie hinge. Heidi Iivari loeb eesti keelde tõlgitud Soome nüüdisluulet autoritelt Rita Dahl, Ville Hytönen, Heidi Iivari, Hannu Oittinen, Juha Rautio, Tuula Sipilä, Maria Susanna ja Henriikka Tavi. Marge Loik klaveril ja Villu Veski saksofonil esitavad Jukka Eskola, Tiit Kalluste, Usko Meriläineni, Reti Noorhani, Urmas Sisaski, Villu Veski ja Mirka Vähtäri loomingut.