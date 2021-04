Tuntud on lugu Microsofti programmist Tay, mis lasti 2016. aastal lahti Twitterisse, et see inimestega suheldes õpiks. 16 tundi hiljem oli Microsoft sunnitud Tay kinni keerama, sest sellest oli saanud rassistlikke ja misogüünseid jälkusi pritsiv internetitroll. Algoritmid on tänu andetöötlusvõimele fantastiliselt kiired õppijad, aga me ei tea tegelikult, kuidas masinõpe toimub. Tulemus, nagu filmist näha, võib mõjutada inimsaatusi.