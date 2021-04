Aja auk. Baudelaire – glamuurne gooti punk

Prantsuse «neetud poeet» Charles Baudelaire saanuks 9. aprillil 200. Millegipärast arvasin, et Baudelaire’i otsesed mõjud popmuusikas (popp, rock, alternatiiv jne) on suuremad. Kas pettusin? Oh ei. Mõjusid leidub, aga pigem kaudsemaid. Glam-, punk- ja gooti rock moodustavad üldiselt selle küllaltki ootuspärase kolmainsuse, kus Baudelaire’i jälg on vast tugevaim. On teda nimetatud nii punk-poeediks kui goth-ristiisaks. Metal mäletab teda mõneti ka.