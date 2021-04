Aita, Jumal, ma olen nii kuulus!

Enne kui Justin Bieberi kuuendat stuudioalbumit kuulama hakkasin, olin millegipärast sajaprotsendiliselt veendunud, et see on Justin Bieberi viies album. Ma polnud unustanud, et ta teine täispikk album «Under the Mistletou» (2011) oli üsna koletu jõulualbum, vaid mingitel põhjustel olin teadvusest välja tõrjunud, et ta jõudis praeguse ja minu arvates justkui eelmise, 2015 ilmunud «Purpose’i» vahel veel ühe albumi välja anda. Möödunud aastal ilmunud «Changesi», mille esimene singel «Yummy» oli muuhulgas tema esimene singel pärast nelja vaheaastat.