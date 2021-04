Suri USA räppar DMX

50-aastasena siitilmast lahkunud räppar jõudis muusikukarjääri jooksul välja anda kaheksa stuudioalbumit. Neist viis esimest: It's Dark and Hell Is Hot, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, ... And Then There Was X, The Great Depression ja Grand Champ jõudsid kõik USA albumimüügi edetabeli tippu.