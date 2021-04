Mängumüüt: pumppüssi ja mootorsae evangeelium

Sama toimus ka kõrvalasuvas Eesti Ekspressi toimetuses. Eriti hinnatud olid küljendusarvutid, sest need olid 17-tolliste värvikuvarite, Inteli 486 protsessorite ja 8 MB operatiivmäluga jõulised masinad. Mulle on räägitud, et sama lugu oli ka värske Hansapanga trading floor’il, kus noored finantssamuraid öösiti oma reaktsioonikiirust ja tapjainstinkti ihusid.