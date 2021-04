Fotomuuseum kutsub Sirli Raitma virtuaalsele autoriõhtule

«Eha on loomulik modell, kes mängib rõõmsalt kaasa minu visuaalsete fantaasiatega. See projekt on mõjutanud meid mõlemaid ning on julgustav näha, et tulemused avaldavad mõju ka vaatajaile. Tagasiside on olnud fantastiline ja järjekindel. See on ajendanud paljusid analüüsima oma perekonna olukorda ja seda, kuidas pereliikmed üksteist kohtlevad,» räägib Raitma oma seeriast. Täpsemalt loe projekti kohta SIIT