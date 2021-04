Eesti keeles ilmus Sirpa Kähköneni «Nõmmeliivatee»

«Nõmmeliivatee» on liigutav pere- ja sõpruse lugu. Sirpa Kähköneni poeetiline raamat teeb reisi läbi Soome ajaloo ja inimsaatuste, teemaks inimese imetlusväärne sisemine tugevus. Väikese tüdruku kaks vanaema on kimpus olevikuga ja minevikust kerkivate varjudega. Ühel neist on kodumaja jäänud Karjalasse, teise riigi piiri taha, nii et koduradadele enam ei pääse.