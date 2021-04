Rein Raamatu juubelinädal tõi üle 10 000 virtuaalse külastaja

«Eesti filmipärand on niivõrd rikkalik ja mitmekesine. Rõõm on näha, et aegumatu filmiklassika jõuab üha rohkem ka tänapäeva vaatajani,» kommenteeris Eesti Filmi Instituudi filmipärandi osakonna projektijuht Triinu Keedus. «Eesti animatsioonile pühendatud juubeliaasta on andnud võimaluse pöörata suuremat tähelepanu meie animapärandile. Käesoleval aastal on animavaldkonnas tulemas veelgi ümmargusi tähtpäevi,» lisas Rein Raamatu juubelinädala üks peakorraldajaid, Mari Kivi.