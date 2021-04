«Tuuli Roosma mees»: Eesti Kardashianide teleseiklused

Telesaadete tegija Tuuli Roosma on Eestis teinud fantastiliselt edukalt seda, mida Kim Kardashian & Co on teinud globaalselt: oma perekonna brändiks muutnud. Kui Kardashianide kohta kehtib lendlause «nad on kuulsad selle pärast, et on kuulsad», siis Eestis lihtsalt ilulemisest ei piisa, tööd tuleb ka teha, ja seda on Roosma teleekraanil teinudki juba veerand sajandit. Sari «Tuuli Roosma mees» on selle brändingutöö uus särav tulemus.