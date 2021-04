Deathsomnia uus video on filmitud Pirita kloostri varemetes

Deathsomnia on uus kolmeliikmeline Suurbritannia-Eesti bänd, kelle omanäoline kõla lähtub düstoopilis-industriaalsest punk-esteetikast, mida kannavad toored emotsioonid ja live-bändi energia. Deathsomnia uus duubel-singel tuli välja 9. aprillil Suurbritannia leibli Isolation Rec alt ja on nüüd saadaval kõikidel streaming platvormidel ja 7” vinüülina.

Multiinstrumentalistidest bändi liikemetest esindab Eestit naislaulja Kadri Sammel, kes on publikule varem tuntud projektidest Forgotten Sunrise ja Bedless Bones. Projekt on saanud alguse Suurbritannias Richard Powley (Telepathy) ja Bruno Russo poolt, kelle loominguline sünergia ja erinev taust pungi, hardcore’i ja elektroonilise muusika valdkondades on Deathsomnia žanripiire painutava omapära allikaks.

Deathsomnia bändi algus tuli võimsalt ning bänd sõlmis kohe plaadi- ja distributsioonilepingud firmadega Isolation Rec, kes levitab muusikat Euroopas, ja Deathwish Inc Põhja-Ameerikas. Lisaks võimsatele plaadifirmadele on Deathsomnia liitunud ka Euroopa ühe võimsama underground muusika agentuuriga Doomstar Booking, kus nende kaaslasteks on sellised nimed nagu Mayhem, Oranssi Pazuzu, Myrkur, Igorrr, Author & Punisher jpt. Baltikumis ja Skandinaavias esindab bändi Eesti agentuur Damn.Loud, kes on siiani Eestisse toonud sadu erinevaid välismaa artiste.