Naked Island hakkab tasapisi valmis saama. See on kunstike enda poolt ja oma vajaduste põhiselt loodud kunstitootmiskompleks. «See on vajalik loojatele, et katsetada ideid materjalis, välja töötada prototüüpe, luua kunstiteoseid ja toota objekte näituste ja esitluste tarvis,» ütleb üks Naked Islandi neljast eestvedajast, kuraator ja kunstiteadlane Rael Artel.