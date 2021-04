Narva linnuses algab kammermuusika kontserdisari

Esimene kontsert kannab pealkirja «Itaalia ja Prantsusmaa muusikaline duell». Solistina astub üles Eesti üks tuntumaid klavesiinimängijaid, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klavesiiniprofessor Imbi Tarum. Kavas on 16. ja 17. sajandi heliloojate loomingust Alessandro Scarlatti «Toccata Prima», François Couperini «Sixiême order», Louis Couperini Süit F-duur ja Jean-Henry D’Angleberti Süit g-moll. Imbi Tarum on esinenud Hortus Musicuse, Tallinn Baroque, Tallinna Barokkorkestri, Soome-Eesti Barokkorkestri, Corelli Consorti koosseisudes ning teinud koostööd rahvusvaheliste orkestrite ja ansamblitega nagu näiteks Concerto Copenhagen, Concerto Palatino, His Majesty’s Sagbutts and Cornetts, Arte dei Suonatori jt.