HÕFF tutvustab jakuudi Sahhawoodi fenomeni

Dmitri Davõdovi müstiline draama räägib jakuudi posijast, kes imeb nagu käsn inimeste seest haigusi välja. Teda põlatakse ja alandatakse, aga kui häda käes, otsitakse tema juurest abi. Naise anne on ühtlasi tema needus, sest seda kasutades loovutab ta iga kord ka tükikese iseendast. Eneseohverdusele sunnib teda minevikust pärit sünge saladus.

«Hirmutis» (Пугало) võitis mullu esimese jakuudi linateosena kõige olulisema Vene filmide festivali Kinotavr ja tiirles selle aasta alguses ka ülevenemaalises kinolevis. Üheks eelmise aasta väljapaistvamaks Vene filmiks on seda nimetanud ka sealsed kriitikud, pärjates äsja selle autorit Dmitri Davõdovit oma auhinnaga Valge Elevant. Tunnustada on saanud ka filmi peaosatäitja, šamaanide suguvõsast pärit jakuudi rahvalaulik Valentina Romanova-Tšõskõõrai.

Tähelepanuväärne on, et Davõdov on ametilt kooliõpetaja, iseõppinud kineast, kes elab maal ja teeb filme oma kodukoha ümbruses minimaalse eelarvega. Näiteks «Hirmutise» võttis ta üles vaid 11 päevaga 1,5 miljoni rubla eest (umbes 16 000 eurot), millest 500 000 maksis oma taskust.