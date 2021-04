Me peame rääkima «Troonide mängust»!

Raske on rääkida televisioonist 21. sajandil ilma «Troonide mänguta». Ühest küljest seetõttu, et televisioon ei ole kaugeltki enam selline, nagu see oli kümne aasta eest – me ei saa enam rääkida «ajastatud televisioonist», kus vaatajad peavad igal nädalal ja määratud kellaajal pühalikult teleka ette koonduma, muidu ähvardab oht ilma jääda –, sest «televisiooni» valitsevad voogedastusplatvormid nagu Netflix, Amazon Prime ja Hulu, kus kõik on ööpäev läbi vaatajale kättesaadav. Teisalt seetõttu, et «Troonide mäng» on paratamatult andnud televisioonile seninägematud mõõtmed.