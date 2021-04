Me kõik saame telesaadeteks

Tellijale

Televisioonil ei ole viimase poole sajandi jooksul olnud keskne roll mitte üksnes meie elustiilis, vaid ühtlasi ka elus; heaoluühiskonna viljastavates tingimustes on realiseerunud stsenaarium, mis näis veel 70 ­aastat tagasi täiesti düstoopiline. Meenutagem, et ulmekirjanduse klassik ­Arthur C. ­Clarke esitas oma ­romaanis «Lapsepõlve lõpp» (1953) antiutoopilise tulevikunägemuse, kus ­maalased vaatavad tulnukate vandenõu tulemusel päevas keskeltläbi kolm tundi televiisorit. Clarke osutab: «Varsti inimesed ei elagi enam omaenda elusid. Sellest võib saada täispika tööpäeva, kui püüda ennast kursis hoida kõiksuguste TV perekonnaseriaalidega.»

Need prohvetlikud read, mis kirjutatud mitu aastat enne ­Eesti Televisiooni sündi, riimuvad suurepäraselt raamatu «101 eesti tele­saadet» sissejuhatava saate­sõnaga. Selle teises lauses tõdeb autor Ulvi Pihel, et «keskmine eestlane veedab iga päev tublisti üle kolme tunni helendava ekraani ees». Aastatetagusest anti­utoopiast on seega saanud tänane reaalsus. Kusjuures see «kolm kopikatega» on juba langustrendis olev näitaja, sest teleekraanile on vahepeal konkurendiks tulnud teisi – pisemaid, aga veel püsivamat tähelepanu nõudvaid – ekraane.

Minu nooruses peeti vanainimesi selle futuristliku rahusti suhtes suhteliselt immuunseks, ent tagantjärele olen saanud aru, et kõnealuse eksijärelduse tingis asjaolu, et vähemalt Nõukogude Eestis polnud eakatel telekast lihtsalt midagi vaadata. Asi muutus alates 1990. aastate teisest poolest, kui kuulsin järjepanu mitut tuttavat kurtvat, et vanaemale küllaminekuks ei sobi enam ükski aeg, kuna kõrges eas esivanema päevi täidavad tihkelt «elulise tähtsusega» seriaalide lõputud osad. Ning nende kordused.

Ulvi Piheli raamat «101 ­eesti telesaadet», mis ilmunud kirjastuse Varrak vastavas sarjas, teeb tänuväärse katse sõeluda meie kohaliku teleajaloo mudast ­välja peotäie kulda. 65 aasta ­jooksul toodetud programmist on ta vali­nud 101 tähelepanuväärseimat saadet (ehk keskeltläbi 1,5 uut saadet ühe aasta kohta) – need, mille puhul ei tohiks meil tagantjärele olla piinavalt valus tühja istutud telekatundide pärast.