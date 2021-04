Sõnadeta lasteraamat ergutab fantaasiat

Raamatu illustratsioonid on joonistatud musta pliiatsiga, piltide taustad lisatud arvutis. Koloriit on tagasihoidlik, lisaks mustale kasutab kunstnik taustal vaid helesinist ja helekollast, detailid on värvitud helelillaga. Lõppmulje mõjub kontrastselt. Mustad pliiatsijooned on tõmmatud kiirete tugevate kriipsudena. Neist õhkub ärevust ja rahutust, mis muutub nii intensiivseks, et eelkõige väiksemal lugejal võib tekkida oht loo fookus ära kaotada. Närvilist kiirustamise tunnet annab edasi ka see, et lugu hakkab raamatukaant avades kohe pihta ning ka viimane stseen on kujutatud tagakaane siseküljel.