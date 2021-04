INTERVJUU ⟩ Tallinna linnakunsti kuraator võiks mõelda kastist välja

Linnakunsti kuraator oleks keegi, kes suudaks mõelda linnaruumikunstist ja avaliku ruumi disainist laiapõhiselt ning hakkaks kujundama Tallinna avalikku ruumi. Aga kui palju ta oma töös piiratud on? Ruumiloome kompetentsikeskus on Strateegiakeskuse üks osa. Keskus, mille sees on veel üks keskus. Selle juht, Kaidi Põldoja rääkis, mida linnakunsti kuraatorilt oodatakse.

Linnaruumi kunsti all peame silmas avaliku ruumi kunsti ja disaini valdkonda kogu selle mitmekesisuses. Linnakunsti kuraatori näitusesaal on avalik linnaruum. Tema ülesanne on ühelt poolt avardada arusaamu, kuidas linnaruumikunstist mõtleme ja kuhu seda loome, kuid teiselt poolt ka konkreetseid protsesse juhtida, et Tallinna linnaruumi jõuaks rohkem kvaliteetset nüüdisaegset kunsti. Praegu on selline ametikoht linna struktuurist puudu. Samas on väga kõrged ootused, et avaliku ruumi kvaliteet tõuseks.