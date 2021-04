Ewert and The Two Dragons live-album ilmunud

Täna ilmus kontsertalbum ansamblilt Ewert and the Two Dragons. «Live at the Arena» on esimene areenikontserdil salvestatud album Eesti artistilt. Albumit saab kuulata kõikidest digikanalitest ning mai lõpus ilmuvat duubelvinüüli saab ette tellida 311.ee veebipoest.

17 looga kontsertalbum «Live at the Arena» on salvestatud viis aastat tagasi, 2016. aastal toimunud välja müüdud kontserdil Saku Suurhallis. Tegemist oli toona üle pika aja esimese kohaliku artisti areenikontserdiga ning bändi käis kuulamas ja vaatamas üle 6000 inimese.

«Lõpetatud asjad on parimad asjad. Sama kehtib ka meie esimese kontsertalbumi kohta,» räägib Ewert Sundja. «Peale pikka «oma aja» ootamist tundus, et nüüd, viis aastat hiljem, on see õige hetk käes. Kuna lugusid on sellel kõigilt meie toonaseks välja antud kolmelt plaadilt võib seda ka meie esimeseks kogumikalbumiks kutsuda. Muusika koht ei ole sahtlipõhjas kõvaketta peal ja ausalt öeldes on väga hea tunne, et see nüüd kõigile kuulatavaks saab.»

«Live at the Arena» plaadilt leiab lugusid kolmelt Draakonite stuudioalbumilt - «The Hills Behind The Hills», «Good Man Down» ja «Circles». Suveks valmivat duubelvinüüli saab tellida kõigist hästivarustatud plaadipoodidest (311.ee, Apollo, Lasering, Terminal jt).