Katatonia ja Sólstafir annavad Eestis Baltikumi ainsa kontserdi

Järgmise aasta jaanuaris esinevad Eestis kaks meloodilise metal’i suurnime – Katatonia ja Sólstafir. Mõlemad bändid on varasemalt Eestis väga edukalt esinenud, aga kõnealune kontsert on mitmes mõttes väga eriline: Katatonia jaoks on see üks esimesi kontserte pärast bändi taas-kokkutulemist, Sólstafir esitleb aga oma uut albumit «Endless Twilight of Codependent Love». Bändid jõuavad Eestisse kuu aega kestva Euroopa ja UK tuuri raames ning Eestis toimuv kontsert on ainus terves Baltikumis.