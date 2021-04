See näitus on ilmselgelt väga big deal – esimest korda saab Eestis näha hinnalisi Belgiast saabunud kunstiajaloo šedöövreid sellistelt suurkujudelt nagu Hans Memling, Catharina van Hemessen, Frans Floris, Peter Paul Rubens ja Anthony van Dyck. Varem pole siin sellises koguses Madalmaade kunsti nii uhkelt eksponeeritud. Kuid tegu pole lihtsalt kaunite töödega, mis silma paitavad. Näitusel on pika traditsiooniga religioosne kunst, üksikindiviidi tähtsust ja kasvavat eneseteadvust kajastavad portreed eksponeeritud kõrvuti moraliseeriva satiiri ja poliitiliste kommentaaridega.