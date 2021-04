Mälestuste päästeparv mälu ääretul merel

Fantaasia vaba lend ja fiktsiooni kõikelubav vorm – need kaks suurt vaala, millel ilukirjandus püsib – võimaldavad kahe peale teha ja tabada justkui kõike, aga lõpuks vist siiski mitte kõige peamist. Aga mis on kõige peamine? Eks ikka elu ise ning tema saladus. See kardetud ja kirutud elu, millele on inimene otsinud alati aseainet. Peamiselt metafüüsilistest mõttemõlgutustest, passiivsest meelelahutusest ning kangetest meelemürkidest, mõnikord ka mehaanilisest tööst, vabatahtlikust meeleheitest, lihasuretamisest, loomingust jne.