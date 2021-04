Täna möödub 102 aastat Eesti esimese demokraatliku rahvaesinduse kokkutulemisest

Toompea lossikompleksis on paigad, kuhu ka seal töötavad rahvasaadikud ei satu

Postimees toob teieni kaheksa paika, mis on laiemale avalikkusele pole teada

Täna möödub 102 aastat Eesti esimese demokraatliku rahvaesinduse Asutava Kogu kokkutulemisest. Tavaliselt tähendab see lahtiste uste päevi riigikogus, kus igaüks võib tutvuda Eesti seadusandlikku võimukandjat võõrustava hoonekompleksiga.

Koroonaviirus tõmbas sel aastal heale tavale aga kriipsu peale, niisiis käis Postimees koos riigikogu majandusosakonna juhataja Argo Koppeli ning koduloolase ja riigikogu liikme Jaak Juskega (SDE) avastamas Toompea lossi varjatud kohti, paiku, kuhu isegi rahvasaadikud ja kantselei töötajad üldjuhul ei satu. Mõni koht on lausa selline, kuhu minemine võib politseiüksuse tähelepanu äratada.

Postimees viib lugeja Toompea lossi kompleksi kaheksasse kohta, mis on laiemale avalikkusele suletud või mille erakordsust on raske märgata. Toompea lossi kompleks võib väljast vaadates tunduda kui üks ühtne hoone, kuid tegelikult koosneb see viiest hoonest.

Kompleksi hooned on rajatud eri aegadel, neist kõige vanem on keskajast pärit Toompea linnuse osa, mille rajamisega on seotud mitu võimukandjat, alustades muistsete eestlastega ja lõpetades taanlastega. Eri hooned tunneb ära erineva mustriga vaiba järgi.

Kõigile on tuttavad riigikogu istungisaal ja valge saal, kus toimuvad istungid, pressikonverentsid ja tseremoniaalsed üritused, mida on võimalik arvutiekraani vahendusel alati jälgida.

Asjasse mitte süvenedes võib esmapilgul tunduda, et seadusloome nii sünnibki, et täiskogu tuleb istungisaali kokku ja annab aga poliitetendusi. Nii see päris ei ole. Saadikute peamised töökohad on siiski lossikompleksi sajad ruumid, mille vahel orienteerumine on muuseas võrreldav labürindis ekslemisega.

Kui küsisin 2000. aastast riigikogu kantseleis leiba teeniva majandusosakonna juhata Argo Koppeli käest, kas ta töölt lahkumisele pole mõelnud, vastas ta eitavalt. «See maja on nii huvitav, et võid küll kinnisvara hallata igal pool, aga nii põnevat objekti nagu see hoone naljalt ei leia,» nentis Koppel. Tema sõnul annab sellele ametikohale palju juurde ka Toompeal töötav värvikas seltskond.

Tükike esimesest seinast

Riigikogu esimehe kabineti kõrval on hoone 1920ndate beež sein säilitatud raami sees. FOTO: Sander Ilvest

Toompea lossi kompleksi kõige olulisem rajatis on riigikogu hoone, kus parlament peab täiskogu istungeid. Ehitis valmis 1922. aasta sügisel, ajal, mil Eesti riik oli värskelt iseseisvunud. Värske riik otsustas endale rajada väärika riigikogu hoone. Hoone on ainuke ekspressionistlik parlamendihoone maailmas, seetõttu oli arhitektuur oma aja kohta väga julge ja kaasaegne ning pälvis seetõttu omajagu kriitikat.

Arhitektid Eugen Habermann ja Herbert Johanson püüdsid sümbolite keeles edasi anda Eesti Vabariigi demokraatlikke väärtusi. Neist viimastest on kantud kogu hoone värvivalik, kaunistused ja ka valgustuslahendused. Näiteks kui mujal maailmas on parlamendi saalid poolkaarekujulised, mis eraldavad meelsuselt vasak- ja parempoolseid, siis meie riigikogu saal meenutab klassiruumi, kus kõik on võrdsed. Kaasaegne oli see ka selles mõttes, et olemas oli elekter ja keskküte.

Nõukogude aeg on vastutav demokraatlike julgete värvilahenduste kaotsimineku eest. Tõsi, hiljem need taastati. Punavõimu ajal olid seinad ebameeldivat värvi. Juske kirjeldas seda kui tuvisita rohelist. «Hästi inetu värv,» märkis ta.

Küll aga on säilinud osake riigikogu hoone algsest seinast (1920ndatest ja beež) kohe riigikogu esimehe kabineti kõrval ja raami sees.

Koobas

Ajakirjanike fuajee teevad eriliseks kaarduvad võlvid, mis tekitavad huvitava heliefekti – kui ühes nurgas midagi vaikselt sosistada, on see suurepäraselt kuulda ka vastasnurgas. Sealt ka nimi koobas. FOTO: Sander Ilvest

Täiskogu istungite vaheaegadel peetavad arutelud toimuvad riigikogu saali taga ajakirjanike fuajees.

Fuajee on muu hulgas ka parim koht ajakirjanikele, et tabada lahkuvaid või saabuvaid rahvasaadikuid ja neilt kommentaare võtta.

Sageli lepitakse fuajees kokku, kuidas hääletada asjakohase eelnõu üle, seal räägitakse ka parlamendi klatši.

Rahvasaadikud kutsuvad ajakirjanike fuajeed aga koopaks. Ruumis asuvad keskaegse linnuse müürist ainsana säilinud kaks bareljeefi, millel on keskaegsed kristliku kurjuse ja armastuse motiivid.

Ruumi teevad eriliseks seal kaarduvad võlvid, mis tekitavad huvitava heliefekti: kui ühes nurgas midagi vaikselt sosistada, on see suurepäraselt kuulda ka vastasnurgas. Sealt ka ruumi nimi – koobas.

Parima vaatega peldik

Praeguse kohviku ruumi asemel oli keskajal ordurüütlite peldik ehk dansker, mis jooksis läbi müüri alla. Ajaloolase Jaak Juske sõnul on keskaegse kindluse küljelt eenduvat käimlat kasutatud Liivi sõja päevil ka Toompealt põgenemiseks. FOTO: Sander Ilvest

Riigikogulastel on kaks varianti, kuhu sööma minna: esimesel korrusel asuv söökla ja selle kohal asuv puhvet, mis muuseas on Eesti parima vaatega kohvik. Nimelt saab kohviku tagumises ruumis vaadata Toompea müüridelt alla. Keskajal oli aga tänasel kohvikul teine otstarve. Seal asus ordurüütlite peldik ehk dansker.

Jaak Juske sõnul kasutati keskaegse kindluse küljelt eenduvat käimlat Toompealt põgenemiseks Liivi sõja päevil.

«Kui tahad korralikult süüa, siis pigem sööd all sööklas, aga kui tööpäev on pikk, siis muidugi oled puhvetis,» sõnas Juske. Ta märkis, et rahvasaadikud eelistavad hilistel õhtutundidel endisaegset peldikut sööklale.

Nüüd asub Eesti parima vaatega peldik mõni samm eemal, kohviku ja koopa vahel. See on meeste WC, oluliselt hügieenilisem kui endisaegne.

Rauduksega lipuruum

Kui Eesti valitsus 2000.aastal Stenbocki majja kolis, võttis ruumi üle riigikogu, kes hakkas hoiustama seal meie riigi teisi reliikviad – rahvuslippe. Riigikogu majandusosakonna juhataja Argo Koppeli sõnul hoitakse ruumis lippe, mis on alates vabariigi 2000. aastast lehvinud Pika Hermanni tornis. FOTO: Sander Ilvest

Riigikogu saali all, mitmekordse rauduksega ruumis asub lipuruum. Ruumil on paks rauduks, sest taasiseseisvunud vabariigi algusaegadel hoiti seal riigisaladusi. 1990ndatel, kui riigikogu hoonet valitses riigikantselei, juhtus säärane kurioosne juhtum: riigisaladuste hoidla ukse mõlemad võtmed olid korraga kadunud. Sissesaamiseks valiti sirgjooneline lahendus – ukse sisse keevitati auk.

Kui Eesti valitsus 2000. aastal Stenbocki majja kolis, võttis ruumi üle riigikogu, kes hoiustab seal meie riigi teisi reliikviaid – rahvuslippe. Ruumis hoitakse lippe, mis on alates 2000. aastast lehvinud Pika Hermanni tornis. Üks lipp peab Pika Hermanni mastis vastu keskmiselt kaks-kolm kuud, ilm nimelt muudab lipu värve.

Pärast kahte kuud pannakse torni reservlipp ja oma aja ära teeninud trikoloor saadetakse liputehasesse, kus õmmeldakse külge lipu number ja silt, millel kiri, et tegemist on Pika Hermanni torni lipuga. Seejärel lipp arhiveeritakse ja läheb erru ehk riiulisse. Traditsiooni kohaselt kingitakse Pika Hermanni tornis teeninud riigilipp riigikogu endistele spiikritele, olümpiavõitjatele ja 20. augusti klubile.

Landskrone ehk Maakrooni torn

Vähemtuntud Landskrone torni ehitas Liivimaa Ordu 14.–15. sajandil ja see paikneb Toompea lossi kirdenurgas. Torn rajati kaitse-eesmärgil ning oli kavandatud raskete tulirelvade jaoks. Torni ülemine osa on ära lammutatud, kuid eeldatavasti oli see keskajal sama kõrge kui Pikk Hermann. FOTO: Sander Ilvest

Toompea loss oli alguses nelja torniga kindlus. Kui hakati rajama Vene keisrinna Katariina II käsul kubermanguvalitsuse hoonet ehk barokklossi osa, jäi torne alles kolm – Pikk Hermann, Landskrone ehk Maakrooni ja Pilsticker ehk Nooleteritaja torn.

Vähem tuntud Landskrone torni ehitas Liivimaa ordu 14.–15. sajandil ja see paikneb Toompea lossi kirdenurgas.

Torn rajati kaitse eesmärgil, see kavandati raskete tulirelvade jaoks. Torni ülemine osa on ära lammutatud, kuid eeldatavasti oli see keskajal sama kõrge kui Pikk Hermann.

Pika Hermanni külje all müüri sees asuv salajane rõdu on suletud, suitsu seal tõmmata ei saa. 3

Torni kasutati kaua laohoonena, esimese vabariigi ajal kaotas see kindla funktsiooni. Praegu asuvad tornis riigikogu kantselei abiruumid ning tornis saab ka korraldada näitusi ja muid üritusi.

Maakrooni torn renoveeriti 2008. aastal. Enne seda pääses sinna ligi vaid üle plekk-katuse kõndides, sest torni trepid olid sisse kukkunud. «Ma kunagi nurjasin ühe ülelinnalise mõõdistuse, kui mehed tahtsid talvel tulla oma kohvritega siia üles, katus oli jääs ja mõtlesin, et ei taha riskida, et keegi lendab siit alla,» meenutab Argo Koppel. Kindluse kolmas ehk Pilstickeri torn on seni nii halvas seisus, et sinna ligi ei pääse.

Fanfaaripuhujate rõdu

Fanfaaripuhujate rõdu praktiline otsetarve Rootsi ajal oli info edastamine linnarahvale. Rõdul sai kuninga siinne esindaja kuulutada välja ametlikke teateid fanfaari helide saatel. FOTO: Sander Ilvest

Toompea keskaegse läänemüüri vastu ehitati 16. sajandi teisel poolel riigisaali hoone ehk Rootsi riigi siinne esindus. See oli Toompea kõige uhkem renessanss-stiilis rajatis. Paraku see aga lammutati, säilinud on vaid kolm suurt kaarakent ning ka fanfaaripuhujate rõdu.

Pika Hermanni külje all müüri sees asuv salajane rõdu on suletud, suitsu seal teha ei saa. Rootsi ajal oli see koht, kust anti linnarahvale teada valitsejate tahet, saateks fanfaaride helid.

Riigikogu pommivarjend

Pommivarjenend on kavandatud nagu nurklik jalaväe kaevik ja ruumide vahel liikumiseks tuleb läbida rauduksi. FOTO: Sander Ilvest

1935. aastal rajas esimese maailmasõja kogemusega Pätsu-aegne riik Toompea lossikompleksi kaasaegsed pommivarjendid.

Viimati kasutati neid varjendeid nõukogude ajal tsiviilkaitse õpetuse raames. «Kuuldavasti on riigikogu liikmed pidanud siin sünnipäevapidusid, need, kes seda kohta teavad,» jutustas Jaak Juske.

Kopitavas varjendis on puidust kõvad narivoodid, suur einelaud, käimlad ja redel, mis viib üles lossiplatsile. Varjend on kavandatud nagu nurklik jalaväe kaevik ja ruumide vahel liikumiseks tuleb läbida rauduste avasid.

Näriliste probleemi varjendis pole, sest kantselei laseb keldris järjepidevalt tõrjet teha. «Kui vaja, siis surub siia kriisi tekkides kogu riigikogu kokku,» arvas Juske.

Eesti lipp peab Pika Hermanni mastis vastu keskmiselt kaks-kolm kuud, sest ilm muudab lipuvärve. 3

Kehvas seisundis varjendis viibides meenus Juskele ja Koppelile, et mõni aasta tagasi tekkis mõte kogu riigikogu kompleks renoveerida, rahvaesindus koliks selleks ajaks mujale. Koppeli sõnul on mõte veel jõus ja ehitust saaks alustada juba 2025. aastal. Praegu käivad riigikogu hoone uuenduskuuri ettevalmistused.

«Siin saad aru, et asi on kehv, aga kui oled üleval paraadkorrustel, siis pole ju viga midagi, kõik on ilus,» ütles Koppel. Maja on nii vana, et näiteks küttesüsteemi lekkeid on võimatu leida. «See on omamoodi nagu viitsütikuga pomm, on aja küsimus, millal käib nii kõva laks, mis hakkab juba riigikogu tööd häirima.»

Lossi pööning

Pööningul tuleb vana puit konstruktsiooni vahel liikumiseks kasutada laudteed. Lihtne jalutuskäik aga see pole, kuna mõnes kohas on vaja läbi pugeda kitsastest aukudest ja siis mitu korda treppidest üles alla minna ehk tegu on omaette takistusrajaga. FOTO: Sander Ilvest

Nagu paljudel vanematel hoonetel on ka Toompea lossi kompleksil pööning. Seal viibides ei saa arugi, et oled riigikogu rajatises.

Pööninguruum on suuresti tühi, seinu kaunistab tule kustutamiseks mõeldud, praegu mitte enam kasutatavate tööriistade väljapanek.

Puitkonstruktsiooni vahel liikumiseks tuleb kasutada laudteed. Lihtne jalutuskäik see aga pole, sest nii mõneski kohas on vaja läbi pugeda kitsastest aukudest, ronida treppidest üles ja alla. Sõnaga, tegu on omaette takistusrajaga.

Argo Koppeli sõnul pole pimedale pööningule võimalik katuseaknaid teha, sest muinsuskaitse ei luba katust lõhkuda – ajalooliselt ja arhitektuuriliselt ei ole need kaitse all olevale objektile kohased. Kui midagi pööningule ehitada, siis tõenäoliselt oleks see tehnosüsteemidega seotud. Pööningult lahkudes osutab Koppel suitsuandurile. «Tänapäeval pole enam pööningutel pääsukeste pesi, on ainult suitsuandurid.»