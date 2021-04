Uus eesti krimisari: tuntud ärimees saab kuuli kerre

Tellijale

«Sarja pakuti mulle kolm-neli kuud tagasi,» ütles režissöör René Vilbre. «Alguses olin skeptiline, sest ega Eestis telesarja tegemine eriline meelakkumine ei ole.» Vilbre viimane telesari, samuti krimilugu «Väikelinna detektiivid» jõudis ekraanile 2014. aastal, vahepeal on ta suure publikumenuga filme teinud. «Kriminaal­draamasari on minu jaoks uus väljakutse. Viimased aastad on läinud komöödiate nahka, nüüd on huvitav suunurgad allapoole vajutada, midagi tõsist ja tumedat teha.»

Kaheksaosalise mõrvaloo stsenaariumi kirjutas Birk Rohelend. «Hakkasin seda lugema pika hambaga, sest häid stsenariste on meil ju vähe. Aga siis hakkas üht-teist kooruma. Lugu läks käima ja viimasel leheküljel olin meeldivalt üllatunud. See tõmbas mind kohe käima, sain aru, et siin on midagi, mida võiks proovida. Väljakutse on muidugi korralik ja suur; lugu on intrigeeriv,» rääkis režissöör. Rohelend on Mülleri mõrvaloo ka romaaniks vorminud.