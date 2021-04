Pärimusmuusika festival Hiiu Folk ootab oma publikut tänavu 15.–18. juulil, et aastase sunnitud pausi järel kokku saada. Muusikasõpru rõõmustavad sel erilisel aastal: Estonian Voices, Puuluup, Justament, Mari Kalkun, Curly Strings, Svjata Vatra koos Rute Trochynsky ja Ukraina naiste kooriga Žurba, Ida-Elina Soomest ja paljud teised. Ühtlasi on võimalus osaleda loodusmatkadel ja õpitubades, pere pisematele on tegevused lastepesades.