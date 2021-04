Kuula: Kaisa Ling Thingi uus singel «Leskede kantri»

«Leskede kantri» on kirbest kaotusvalust, kahetsusest, aga ka tänulikkusest ja valusast rõõmust kantud kantrimaitseline pala, mis pühendatud ansambli solisti Kaisa vanavanaemale Helmile, kes jäi pärast II maailmasõda leseks terveks eluks. «Mamma suri juba enne minu sündi, aga ta oli vinge mutt, kes armastas nalja, pidu ja laulu. Pidi ikka hea armastus olema, et terveks eluks jätkus! Selles on midagi paduromantilist, samal ajal pragmaatilist, mis mulle sümpatiseerib ja mis selle loo inspireeriski.» Magus-mõrkjas bluusiballaad räägib armastusest, mille tõeline väärtus selgub alles pärast kallima lahkumist. Kaasa teeb Tõnu Timm pedal steel-kitarril.

Bändi uus plaat katab rohkelt erinevaid žanre, boogie-woogie’st kantrini, loomulikult ei puudu ka päris traditsioonilised vormid, 10 loo seast võib leida nii 12-takti kui slow blues’i. Plaadil lööb kaasa hulk külalismuusikuid: Jason Hunter, Siim Aimla, Sten Valdmaa, Vilho Meier, Urve Voitk, gypsy-jazzi ansambel Titoks ja Tõnu Timm, tseremooniameistrina Dan Renwick. «Kirjutasin albumit nagu vodevillilavastust, mis tervikuna annaks läbilõike praegu eesti inimesi kimbutavatest tabuteemadest, hirmudest, ühesõnaga, läänemuredest. Loodan, et kui me (ja mina ise muidugi eesotsas) natuke kõikide nende jamade üle nalja teeme, läheb ka elu-olu lihtsamaks ja lõbusamaks!»

Kaisa Ling Thing on bluusimaastikul omapärane, et mitte öelda kummaline tegija, kuna solistiks on naine ja teemad on läbivalt feministlikud. Koosseis keskendub inimõigustele, seisab vägivalla ja rassismi vastu ning toetab alati oma kehaga rahujalal olemist. Ansambel on tegutsenud juba aastast 2017 ning 2018. aastal ilmus neilt debüütplaat «Nii kole mees».