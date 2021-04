Submerged on põrandaaluse drum’n’bass’i kuningas, olles olnud aastaid selle skeene eestvedaja. Ta on tuuritanud Astanast São Pauloni ning Kiievist Brooklynini. Juba aastal 1999 asutas ta legendaarse plaadifirma Ohm Resistance, tänu millele on paljude tundmatute elektroonilise muusika geeniuste muusika üldsuseni jõudnud. Labeli hiljutisim üllitis on Kool Keithi, Scorni ja Submergedi ühissingel «Distortion».