Politseiinstruktor: märulifilmid kubisevad taktikalistest vigadest

«Mõnd filmi vaadates leian end tihti olukorrast, kus ma ei süvenegi niivõrd filmi sisusse kui taktikalistesse vigadesse,» kirjutab Kaarel Kender ajakirja Radar kevadnumbris. «Näiteks peitutakse filmides kuulirahe eest kõiksuguste müstiliste varjete taha (uksed, diivanid, söögilauad ja nii edasi), mis ei paku mingisugust ballistilist kaitset.»

Tema sõnul teeb nalja ka filmikangelaste relvade salve mahutavus: «Mõnel juhul ei saagi salv tühjaks, kuigi valanguga lastes on salv juba paari sekundiga tühi. Tihti hoitakse filmides relva valesti käes ning joostakse ringi, sõrm päästikul, olgugi et turvataktikaliselt pole nii lubatud. Laskevigastustest rääkimata, sest kes on tabamuse saanud, sellel ei ole varianti, et «Oh, kuul läks puhtalt läbi, aga mis seal ikka, kannatan ära ja jooksen edasi»,» selgitab Kender.

«Samamoodi on plahvatuse lööklainega, kus kangelane teeb mõnekümnemeetrise õhulennu, pühib tolmu pintsakult ja jätkab sealt, kus pooleli jäi. Samas on see filminduses mõistetav, meelelahutus ju müüb,» nendib Kender.

«Kui aluseks võtta füüsiline võimekus ja taktikalised oskused, on minu lemmikfilmitegelane John Wick, keda kehastab Keanu Reeves. Loomulikult on neiski filmides üksjagu ebaloomulikke võtteid, ent samas leidub seal ka palju elulist, eriti relvade käsitsemisel. Nimelt võttis nimitegelane enne võtteid relvade käsitsemise eratunde ning adekvaatne tulemus on ekraanilt kohe näha,» tunnustab Kender. «Salvevahetused, ühelt relvalt teisele üleminek, kambrikontroll, laadimised ja muu näitavad, et mees tõesti teab, mida teeb.»