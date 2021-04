Täna algab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia festival COMMUTE#3

26. aprillil algab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia festival COMMUTE (COMposition and MUSic TEchnology), mille fookuses on heli, visuaal ja muusikatehnoloogia. Sel kevadel toimub festival juba kolmandat korda ja esmakordselt on COMMUTE’i üritusi võimalik jälgida veebi vahendusel. Seitsme päeva jooksul toimuvad mitmed veebikontserdid, eripalgeliste audiovisuaalsete teoste esmaesitlused ning näitus ARSi kunstilinnakus, mis jõuab laiema publikuni veebiplatvormi vahendusel.