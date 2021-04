Paide Teatri aktsioon «33 kõnet» otsib Eestile visiooni

Paide Teatri lavastusdramaturg Oliver Issak usub, et aktsioon «33 kõnet» toimub täpselt õigel hetkel. «Me ei tea, kui kaua pandeemia meie igapäeva rõhub, aga me teame, et varem või hiljem peame mõtlema sellele, mis saab «pärast». Maailm muutub ja kui Eestil ei ole selget visiooni, kuhu ja kuidas edasi, siis ei jää meil üle muud, kui muutustega kohaneda, muutustel sabas sõrkida. Paide 3000 on utoopiline kunstiprojekt, mis keskendub küll Paidele, aga otsib vastuseid ka küsimustele, mis puudutavad ühiskonda laiemalt. Ajal, mil Tallinnas vorbitakse arengukavasid, tegevusplaane ja riiklikke strateegiaid, on õige hetk tulla kokku Eestimaa keskpunktis ning lennutada meie ühisesse arutelu- ja mõtteruumi 33 kõnet, 33 erinevat visiooni tulevikust.»

Paide Teatri kunstilise juhi Jan Teeveti sõnul on aktsiooni keskmes küsimus kunstist kui ühiskondliku dialoogi tekitajast: «Kaks võõrsõna, mis tänast päeva iseloomustavad, on isolatsioon ja polariseerumine. Isolatsiooni lõpp sõltub meie kõigi ühisest pingutusest viirusega võitlemisel. Polariseerumise põhjustele on raske näppu peale panna ja seetõttu on ka võimaliku ravi leidmine keeruline. Me usume, et kunstil on võime luua vahealasid, kus jagada mõtteid, hõigata välja küsimusi, millele veel kellelgi vastuseid pole ning luua visioone. Ja miks mitte teha seda Paides, mis on ju niikuinii Arvamusfestivali linn? Aeg on küps, et Eestimaa süda hakkaks pumpama ideid kogu Eestimaa hüvanguks.»