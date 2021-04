Anne Veski annab vabaõhukontserdi Keila-Joal

Kontserdist Schloss Fall lossi pargis saab selle suve ainus Anne sooloesinemine koos täiskossseisus mitmeliikmelise saateansambliga. Püsti pannakse täisproduktsiooniga lava. «Iga suur kontsert on eriline. Seda ka seekord Keila-Joal. Kavas paneme rõhku romantikale. Keila-Joal on väga tähtis koht minu elus. Nimelt 40 aastat tagasi kutsus mees mind esimest korda kohtama ning viis mind just Keila-Joale. On mida meenutada ja on mida tähistada sellel juubeliaastal. Saadame suve ilusa muusika saatel fännidega koos ära,» ütleb Anne ning lisab, et kindlasti tulevad esitlusele ka kõik tema suurimad hitid, sealhulgas näiteks «Roosiaia kuninganna», «Viimne pilet», «Jätke võtmed väljapoole», «Kui lahe atmosfäär (Hea tuju laul)» jpt.