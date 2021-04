Ago-Endrik Kerge (8. aprill 1939 – 25. aprill 2021)

Voldemar Panso mängis lavastajaõppesse vastuvõtul läbi huvitava kombinatsiooni: lavastajaüliõpilastena ületasid lati nii 18-aastased Lembit Peterson, Peeter Volkonski, Priit Pedajas, kui ka Kerge (33) ja Merle Karusoo (28). Ago-Endrik Kerge töid mõõtis Panso teistega võrdvääriliselt, teenelisele kunstnikule hinnaalandust ei teinud: «Aastate jooksul olen Kerget palju hurjutanud, et kas ta ei püüa kergelt läbi ajada, sest tegelikult peaks ta olema kui tuletorn kursusel. Nüüd räägime õppejõududega, et Kerge on hakanud õpinguid tõsiselt võtma.»