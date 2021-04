Oscarid jagunesid ühtlaselt ja mitte eriti üllatavalt

Puudusid suured üllatajad, nagu näiteks mullune «Parasiit». Siiski on Aasia kinol ka tänavu oluline mõju: Hiina režissööri Chloe Zhao «Nomaadimaa» sai parima filmi auhinna ja lisaks veel kaks. Kaks Oscarit said «Sound of Metal» (parim heli, parim montaaž), «Ma Rainey’s Black Bottom» (parim grimm, parim kostüümidisain), «Mank» (parim operaatoritöö, parim kunstnikutöö), «Hing» (parim animatsioon, parim originaalmuusika), «Isa» (parim meespeaosa, parim kohandatud stsenaarium) ja «Judas and the Black Messiah» (parim meespeaosatäitja, parim laul).