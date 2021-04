Paljudele on Olari Elts seostunud eelkõige uuema muusikaga, praeguseks on ta fookus küll juba pikemalt ka vanema muusika poole nihkunud. Esimest hooaega on ta ERSO peadirigent. Päevakajalisim teema seoses ERSOga on, kas nende võimaliku tulevase uue kodu ehitamine saab riiklikku toetust. See selgub tuleval nädalal.