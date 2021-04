Kogo galerii taasavab uksed

Näituse keskmes on itaalia luuletaja Dante Alighieri poolt 14. sajandi alguses loodud purgatooriumi mäe motiiv, mida kunstnik oma pilgu läbi kaasajastab. Holger Looduse eesmärgiks on vaadelda, kuidas müstilisest objektist kaob selle moraliseeriv sisu, nii et see muutub kergelt vastuvõetavaks atraktiivseks disainiobjektiks. Näitus koosneb õlimaalidest, fotodest, projektsioonist ja objektidest. Näitusega kaasneb trükis Holger Looduse poolt koostatud visuaalse materjaliga ning kunstniku, kuraatori ja kirjaniku Tanel Randeri tekstiga.