Moskvas avatakse näitus «Ma armastan sind, Georg Ots»

Eesti laulja ja näitleja Georg Otsa (1920-1975) anne võitis miljonite inimeste südame. Eestis hinnati teda kõrgelt, Venemaal ja Soomes võib öelda, et lausa jumaldati. Otsa kuulnud või näinud inimesed - olgu see siis raadios või televisioonis, ooperiteatrites või filmides - kinnitavad üksmeelselt, et Georg Otsast sai legend juba tema eluajal. Tema annet, erakordset musikaalsust ja sügavat inimlikkust mitmekesistes rollides ja tema elus mäletatakse siiani.