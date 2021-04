Patricia Piccinini näitus «Elusäde» avaneb Kai kunstikeskuses veel üheks nädalaks, 3.–9. maini. Erandina on väljapanekut võimalik selle nädala jooksul külastada iga päev – see on avatud esmaspäevast pühapäevani, kell 12–19. Laupäeval, 8. mail on kell 13–15 kohapeal ka näituse kuraator Anna Mustonen, kes tutvustab näitust ja vastab publiku küsimustele.