Kultuuriminister: on aeg jälgida kriisiabi voorude avanemisi ja tingimusi

«Kultuuriministeerium töötas paralleelselt lisaeelarve menetlemisega välja abimeetmete tingimusi, et toetused jõuaksid valdkonda nii ruttu, kui võimalik,» kinnitas kultuuriminister Anneli Ott. «Abipakett pakub tuge kriisi mõjude leevendamisel ning toetused aitavad hoida töökohti ja struktuure, et viiruse ohu vähenemisel oleks avanemine võimalikult kiire ja sujuv. Palume kõigil, nii kultuuri- kui ka spordivaldkonna asutustel ja korraldajatel jälgida taotlusvoorude avanemise aegu ja tingimusi Kultuuriministeeriumi kodulehel, samuti on tulemas infotund,» lisas minister.