Biotoopia hakkab vastama keerulistele küsimustele

Eesmärgiks on kutsuda esile ideid, mis avaldavad positiivset mõju 21. sajandi ajakohaste keerdsõlmede lahendamisel nagu kliimamuutus, ökosüsteemide laastamine ja eirava inimkesksuse faktorid. Toetudes konverentsi teoreetilistele lähtekohtadele on Biotoopia kunstiprogramm samuti kureeritud koos kunstnikutega, kelle looming on pikaajaliselt keskendunud looduslike ja inimlike koosluste kokkupuute temaatikale, keskkonna probleemidele ja posthumanistlikule eetikale.

Biotoopia kunstnike lähenemine on analüütiliselt mõtestav, sekkuv ja provotseeriv. Konverentsi toimumispaika, Viinistu kunstisadamat silmas pidades on kunstiprogrammi põhirõhk esimesel Biotoopial fokuseeritud merelisele ökoloogiale.

Kunstiprogramm on üles ehitanud viisil, et see oleks võimalikult täies mahus üle kantav ja jälgitav ka konverentsi veebikeskkonnas. Kunstnikud esitavad oma loomingut videopresentatsioonidena või spetsiaalselt konverentsi jaoks valmivate kohaspetsiifiliste teostena, mis on digitaalselt vahendatavad. Nii esitleb konverentsi üks peakõnelejatest kunstnik Timur Si Qini ökoteoreetilist raami «The New Protocol», mida ilmestavad reklaamiesteetikast lähtuvad kaubamärgi «New Peace» installatsioonid. Soome klaasikunstniku Tuomas A. Laitineni videotöödes saab jälgida kaheksajalgade väsimatut turnimist kunstniku poolt nende eelistusi silmas pidades tehtud klaasivormides.

Eesti kunstnik Uku Sepsivart püstitab Viinistu endisse massuuditorni skulptuurid, mis valmivad koostöös kobraste, tihaste ja mesilastega. Kärt Ojavee esitleb enda uuringuid orgaanilise tehnoloogia vallas, mille tulemusel valmivad orgaanilisest materjalist tekstiilid ja disain. Kadri-Liis Rääk taastab Biotoopia konverentsi alal «Risoopia» nimelise lõõgastuskeskkonna, kus seene- ja mikroobivormiliste hiigelpatjade kobarates on mõnus hinge tõmmata.

Kristina Õllek esitab ruumilist videoinstallatsiooni sinivetikate teemal. Kristo Sild installeerib sadamalahte salapärased helendavad mereobjekid ja kunstnik Taavi «Miisu» Varm arendab konverentsile nutitelefoniga jälgitava hübriidreaalse keskkonna. Norman Orro loob ökoiroonilise ja tulevikuvisioonilise videoinstallatsiooni, mis on aluseks ka kunstniku õhtukontserdile «Music for Your Plants». Peeter Laurits esmaesitleb viirusele pühendatud polüptühhonit ning Biotoopia tutvustamiseks kasutatud teoste originaale.

Lisaks toimub kunstiprogrammi raames ka Ansambel U: kontsert, kus esitatakse virtuaalse reaalsuse tehnoloogia kaasabil Märt-Matis Lille teost «Maa ja mere laul».

Biotoopia on 26.-28. augustil 2021 Viinistul toimuv rahvusvaheline hübriidkonverents. Selle füüsilise kohalolekuga sündmus leiab aset Viinistu Kunstimuuseumis, kuid osaleda saab ka online-keskkonnas Worksup.