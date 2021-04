AK ⟩ Veider vanamees, kassist rääkimata – Sven Nordqvist 75!

Pettsoniga kohtusin esimest korda Rootsis. Visby kolleegid kinkisid kartongist meisterdamiskomplekti, millest sai kokku kleepida pisukese talumajapidamise. Et pidavat olema tehtud ühe väga menuka ja armastatud lasteraamatusarja põhjal. Ei osanud siis veidrast kaabu ja habemega vanatoist midagi arvata ega mõistnud, miks ta oma kassile triibulised püksid jalga on toppinud.

Polnud kuulnud ka Sven Nordqvisti nime ega kokku puutunud tema illustratsioonidega. Lähem tutvus sai alguse aastal 1999, kui kirjastus Koolibri alustas Pettsoni-sarja väljaandmisega Eestis. Nüüdseks on ilmunud kümmekond raamatut, papiraamatuid peoga peale. Pettsoni ja Finduse lugudest on saanud ka eesti laste lemmikud. Autori 75. sünnipäeva künnisel tasub mõelda, miks küll.

Küllap on lastekirjanduses samad lood, mis Eurovisioonil – kõik osalejad püüavad tabada massi maitset, laulavad inglise keeles, et hääli võita. Siis astub ette keegi, kes on tuled ja viled koju jätnud, esineb emakeeles ja – võidab! Võtmesõnaks on eristumine ning siirus. Lasteraamatute peategelaste hulgast naljalt vanu inimesi ei leia. Nordqvist kirjeldab keskkonda ja mentaliteeti, mis on linnastunud lapse jaoks võõrad – lihtne taluelu küla serval. Aga näe, huvitab!