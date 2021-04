Vabaduse galeriis avatakse Enn Põldroosi digimaalide näitus

Vabaduse galerii näitus koosneb eranditult uutest, paari viimase aasta jooksul (2019 – 2021) valminud töödest, kus kunstnik on, nagu ta viimasel ajal ikka on teinud, ühendanud maalikunsti digitaalse töötlusega: maalid on valminud spetsiaalsel kuvaril ning siis prinditud lõuendile. Igale tööle on määratud maksimaalne paljundamistiraaž – kahes kuni 25 eksemplaris – ja individuaalne järjekorranumber, mis on koos autori signatuuriga ära toodud teosele lisatud sertifikaadis.