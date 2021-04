Igal kevadel, kui lumi sulama hakkab ja ilm halliks pöörab, tean, et varsti tuleb päike. Märtsis ja aprillis on päike eriti ere ja kõrvetav. Sulanud lume ja põletava päikese koosmõjul tekib aeg, mil kogu maailm näib mattuvat tolmukihi alla. Jääb mulje nagu oleks maailm ära pleekinud.

Päike mõjutab kõike, valgus on halastamatu jõud. Kivid murenevad, puit pudeneb, teras korrodeerub, plastik nõrgeneb. Päikese teele jääb harva asju, millest ta jagu ei saa. Paber pole erand. Kasutades läätse, saavutasin tulemuse, mida otsisin. Kontsentreeritud kujul on päikesekiired nii kuumad, et põletavad. Mina kontrollin läätse, aga päike seab piirangud. Mõni päev on ere, teisel päeval pean punkti põletamiseks seisma õues tunde. Mõni nädal on pilvine, ei saagi töötada. Päike dikteerib mu tööd.