ERM avas linnumarkide näituse

1921. aastal asutatud Eesti Ornitoloogiaühing on valinud aasta lindu alates 1995. aastast. Eesti Post annab välja aasta linnu marke alates 2001. aastast. Tänaseks on margiseerias ilmunud 21 marki ja margiplokk «Eesti Ornitoloogiaühing 100».

Margisarja «Aasta lind» kavandid on valminud alates aastast 2003 graafik Vladimir Taigeri käe all, sarja kaks esimest marki kujundasid kunstnikud Signe Viilik ja Janno Poopuu.

Graafik Vladimir Taigeri lahkel loal on esmakordselt eksponeeritud näitusel värvipliiatsi joonistused lindudest. Tema sõnul on margi kavandi valmimise protsess aeganõudev. «Esmalt tuleb linnu kohta materjali koguda, võimalusel ise pildistada, tabada kõige iseloomulikumad poosid. Siis võin asuda kõige aeganõudvama, samas kõige meeldivama tegevuse juurde, lindu joonistama. Selleks peavad pliiatsid väga teravad olema! Sobiva taustafooni pildistan ise. Edasine on juba erinevate detailide kokku monteerimine.»