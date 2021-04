Just Filmi noore filmitegija stipendiumikonkursi esimesse vooru laekus 72 taotlust

Konkursi eesmärk on innustada koolinoori filmi tegemist katsetama. Konkursi esimeses voorus otsustas žürii anda välja neli stipendiumi. Stipendiumi antakse sel aastal välja kolm korda (edaspidi neli korda aastas) ning oma ideega olid oodatud osalema kõik õpilased 1. kuni 12. klassini. Järgmistes voorudes kandideerimiseks tuleb esitada taotlus Just Filmi kodulehel www.justfilm.ee. Ühe stipendiumi suurus on 500 €.

Stipendiumi taotlemiseks tuli esitada oma filmiidee kavand või stsenaarium. Filmi žanrile piiranguid ei seatud, sh olid oodatud ka õpilaste animatsiooniideed. Filmi pikkus pidi olema minimaalselt 1 minut. Saadud stipendiumi võib filmitegijate grupp kasutada oma äranägemise järgi, näiteks tehnika rentimiseks, rekvisiitide hankimiseks, transpordikulude katmiseks jne. Kõige tähtsam esitatud stsenaariumi või filmiidee tingimus oli, et laps või noor suudab selle ise ellu viia.

Stipendiumi saajad valis välja seitsmeliikmeline filmiekspertide grupp, kes kõik laekunud tööd mitmes jaos läbi töötasid. Võitjate valimisel lähtuti seatud tingimustest, et film on reaalselt ellu viidav ning seda toetab nii filmi sisu kui planeeritud tegevuste kirjeldus. Žürii otsustas esimeses voorus anda välja planeeritud kolme stipendiumi asemel neli.

Konkursi žürii esimehe Mikk Granströmi sõnul ei oodanud nad nii suurt osalejate hulka: «See oli suurepärane üllatus näha 11. aprilli hommikul, et stipendiumi konkursile on esitanud oma tööd 72 noort erinevatest vanuserühmadest.» Ta lisab: «Laekunud taotluste tase oli kõrge ning oli tunda, kui palju on noored vaeva näinud.»

Žüriiliige Tiina Lokk: «See on hämmastav, kui kõrgel tasemel on nende laste ja noorte esitatud stsenaariumid». Ta lisab: «Neid oli väga huvitav lugeda ning olla kaasatud ühe noore inimese mõttemaailma ja fantaasialendu.»

«Loodame järgmistesse voorudesse leida ka häid koostööpartnereid, kelle toel saaksime panna välja suurema hulga stipendiume. On näha, kui suur on noorte huvi loominguliste tegevuste vastu ning me peame leidma viise seda toetada,» ütleb Granström.

Esimese vooru stipendiumisaajad (tähestikulises järjekorras) on:

Franz Joseph Sinimäe - «Salapärane karp»

Žürii kommentaarid: «Salapärane, huvitav ning pikaks ajaks meelde jääv lugu. Vaimukalt ellu viidav lahe lühifilm.»

Mia Jakobson - «Koeralugu»

Žürii kommentaarid: "On hämmastav, kuidas nii noor (13a) inimene on suutnud kokku panna nii kütkestava ja küpse stsenaariumi. Väga andekas loo jutustaja!"

Nikita Duško - Lühifilm noortest ja kasvamisest

Žürii kommentaarid: «Väga hästi kirjutatud ja selge sihiga stsenaarium. Usutavad karakterid ning meeldejääv ja aktuaalne temaatika.»

Teodor Noor - «Kuebiko»

Žürii kommentaarid: «Töö paistab silma keeruka tehnilise lahenduse, samuti teema olulisusega. Väga professionaalne töö ning võib kohe filmimisega alustada!»

Lisaks rahalisele toele saavad stipendiumi saajad PÖFFilt ja Just Filmilt ka sisulist tagasisidet, kuidas oma ideed enne filmima asumist veel viimistleda.

Kõikidele teistele taotluse esitanutele annavad PÖFF ja Just Film samuti personaalset tagasisidet, mis annab võimaluse oma filmikavandeid parandada ja täiendada ning juba järgmistest stipendiumivoorudest osa võtta.

Stipendiumikonkursi raames valminud filmid tulevad esitamisele ka novembrikuus Just Filmi festivalil eraldi programmi raames.