Eesti metsosopran Dara Savinova pälvis Moskvas mitu mainekat auhinda

Dara Savinova: «Minu jaoks oli see üks kõige olulisemaid kogemusi senises karjääris. Tase ja konkurents olid väga kõrged, žüriisse kuulusid maailmakuulsad nimed nagu José Carreras, Dmitri Bertman, Barbara Frittoli jt.»

Rahvusvaheliselt tunnustatud ooperisolist Dara Savinova on lõpetanud Salzburgi Mozarteumi ülikooli ning on laulnud peaosi Viini teatris Theater an der Wien, Detmoldi ooperis Saksamaal, Zürichi ooperis Šveitsis, Rootsi Kuninglikus ooperis, Versailles’ Kuninglikus ooperis ja mujal.