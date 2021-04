Täna selgub veebi otseülekandes Liivi luuleauhinna laureaat

Luuleauhinnale nomineerib iga seitsmeliikmelise žürii liige ühe 2020. aastal trükis ilmunud luuletuse. Tänavused nominendid on Aino Pervik, Andres Aule, Berit Petolai, fs, Igor Kotjuh, Kristiina Ehin ja Natalja Nekramatnaja. Kõik nominendid on oma tekstid videosse lugenud ning need tulevad veebiülekandes esitusele.